João Gomes mostra o quartinho do caçula pronto pela 1ª vez João Gomes e Ary Mirelle mostram o quartinho do caçula pronto! Bebê Mamãe|Do R7 20/08/2025 - 20h38 (Atualizado em 20/08/2025 - 20h38 )

A casa do cantor João Gomes ganhou um novo cantinho pra lá de especial. Ele e a esposa, a digital influencer Ary Mirelle, mostraram o quarto do caçulinha. O casal é pai de dois meninos. O primogênito é Jorge que está com um ano e sete meses. Ele foi promovido ao posto de irmão mais velho e aguarda a chegada do irmãozinho. O filho mais novo dos famosos vai se chamar Joaquim.

