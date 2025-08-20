Logo R7.com
João Gomes mostra o quartinho do caçula pronto pela 1ª vez

João Gomes e Ary Mirelle mostram o quartinho do caçula pronto!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

João Gomes e Ary mostram o quartinho do caçula pronto pela 1ª vez Bebê Mamãe

A casa do cantor João Gomes ganhou um novo cantinho pra lá de especial. Ele e a esposa, a digital influencer Ary Mirelle, mostraram o quarto do caçulinha. O casal é pai de dois meninos. O primogênito é Jorge que está com um ano e sete meses. Ele foi promovido ao posto de irmão mais velho e aguarda a chegada do irmãozinho. O filho mais novo dos famosos vai se chamar Joaquim.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes desse quartinho encantador!

