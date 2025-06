João Gomes mostra seu bebê de 1 ano montado no cavalo João Gomes mostra o primogênito montado em cavalo e surpreende! Bebê Mamãe|Do R7 18/06/2025 - 18h36 (Atualizado em 18/06/2025 - 18h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

João Gomes mostra o primogênito montado em cavalo Bebê Mamãe

O cantor João Gomes posou com seu primogênito e provou aquela máxima que o fruto não cai longe do pé! O pequeno surgiu montado em um cavalo. O artista é pai orgulhoso de dois meninos. Eles são frutos de seu relacionamento com a digital influencer Ary Mirelle com quem é casado. Os dois estão juntos desde 2022 e oficializaram a união no ano passado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Murilo Huff posa com o filho com o cabelo tingido de azul

Kate Middleton tem complicação em meio a tratamento. Entenda

Mini Ana Paula Arósio reaparece após 22 anos e choca