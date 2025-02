João Gomes posa com seu bebê no presentão que Ary lhe deu João Gomes posa com o bebê e exibe presente especial que ganhou da esposa! Bebê Mamãe|Do R7 12/02/2025 - 18h07 (Atualizado em 12/02/2025 - 18h07 ) twitter

João Gomes posa com o bebê e exibe presente especial que ganhou da esposa

O cantor João Gomes posou com seu bebê e exibiu um presentão que ganhou da esposa. Ele é casado com a influenciadora Ary Mirelle. Os dois estão juntos desde 2022 e oficializaram a união em outubro passado. Do casamento, eles foram pais de um garotinho. O pequeno se chama Jorge e, por enquanto, ele é o único herdeiro do casal. O neném completou um aninho de vida.

