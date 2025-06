João Gomes posa com seu filho no palco pela 1ª vez João Gomes surge com seu filho mais velho palco pela primeira vez e encanta. Bebê Mamãe|Do R7 26/06/2025 - 00h55 (Atualizado em 26/06/2025 - 00h55 ) twitter

João Gomes surge no palco com seu filho e surpreende Bebê Mamãe

O cantor João Gomes emocionou o público ao levar seu filho para o palco de uma de suas apresentações na cidade de Caruaru, em Pernambuco. O artista é pai orgulhoso de dois meninos. Eles são frutos de seu relacionamento com a digital influencer Ary Mirelle com quem é casado. Os dois estão juntos desde 2022 e oficializaram a união no ano passado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa emocionante apresentação!

