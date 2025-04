João Gomes surge andando a cavalo com seu bebê pela 1ª vez João Gomes mostra passeio de cavalo com seu bebê e surpreende com reação! Bebê Mamãe|Do R7 22/04/2025 - 20h06 (Atualizado em 22/04/2025 - 20h06 ) twitter

João Gomes mostra passeio de cavalo com seu bebê e surpreende com reação

O cantor João Gomes se divertiu ao mostrar o filho na roça. O pequeno fazendeiro arrancou risadas de todos com suas reações durante o passeio. A artista é papai orgulhoso de dois meninos que são frutos de seu relacionamento com a digital influencer Ary Mirelle com quem ele é casado. Eles oficializaram a união em 2024.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para ler a matéria completa!

