Joaquim Lopes exibe filhas gêmeas de caipirinhas no arraial Joaquim Lopes e Marcella mostram as gêmeas em festa junina! Bebê Mamãe|Do R7 30/06/2025 - 21h35 (Atualizado em 30/06/2025 - 21h35 ) twitter

O ator Joaquim Lopes surgiu se divertindo com as filhas gêmeas em uma festa junina e encantou. O artista é pai de duas meninas. Sophia e Pietra estão com quatro anos de vida. Elas são frutos do relacionamento com a cantora Marcella Fogaça com quem ele é casado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa linda família!

