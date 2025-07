Joaquim Lopes exibe gêmeas visitando avó no hospital Joaquim Lopes mostra visita de suas filhas gêmeas a avó no hospital. Bebê Mamãe|Do R7 17/07/2025 - 12h58 (Atualizado em 17/07/2025 - 12h58 ) twitter

Joaquim Lopes surpreende ao mostrar suas filhas gêmeas visitando a avó no hospital e surpreende Bebê Mamãe

O ator Joaquim Lopes emocionou ao surgir junto com suas filhas gêmeas fazendo uma visita para lá de especial a avó no hospital. O artista é pai de duas meninas. Sophia e Pietra estão com quatro anos de vida. Elas são frutos do relacionamento com a cantora Marcella Fogaça com quem ele é casado.

