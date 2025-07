Joaquim Lopes exibe maquiagem que as gêmeas fizeram nele Joaquim Lopes surge maquiado com make feira pelas filhas de 4 anos! Bebê Mamãe|Do R7 30/07/2025 - 00h37 (Atualizado em 30/07/2025 - 00h37 ) twitter

Joaquim Lopes surge maquiado com make feira pelas filhas Bebê Mamãe

O ator Joaquim Lopes mostrou que para ser pai de menina tem que topar cada coisa… O artista surgiu se divertindo com as filhas gêmeas e divertiu os fãs. Ele é pai de duas meninas que nasceram de seu relacionamento com a cantora Marcella Fogaça com quem é casado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa divertida experiência de Joaquim Lopes com suas filhas!

