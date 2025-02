Joaquim Lopes mostra as gêmeas idênticas fazendo ginástica Joaquim Lopes e Marcella Fogaça mostram as gêmeas idênticas treinando! Bebê Mamãe|Do R7 24/01/2025 - 15h47 (Atualizado em 24/01/2025 - 15h47 ) twitter

Joaquim Lopes e Marcella Fogaça mostram as gêmeas idênticas treinando

A esposa do ator e apresentador Joaquim Lopes, a cantora Marcella Fogaça, provou que um bom exemplo é a maior motivação. A artista posou com as filhas se exercitando e encantou. O casal é pai orgulhoso de duas meninas. As pequenas se chamam Sophia e Pietra.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre essa adorável família!

