Joelma exibe ensaio gestante e comemora aniversário da filha

Joelma posa em ensaio gestante e comemora aniversário da filha Bebê Mamãe

A cantora Joelma, da banda Calypso, posou com uma das filhas e se declarou para a herdeira que está grávida. A foto foi publicada pela artista para celebrar o aniversário de Yasmin Mendes. A jovem completou 21 anos de idade e é o único fruto do relacionamento da mãe com o guitarrista Ximbinha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa linda celebração!

