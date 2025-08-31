Jogador famoso tirou a vida dos 3 filhos e da esposa Jogador tirou a vida da esposa e filhos, entenda, Bebê Mamãe|Do R7 30/08/2025 - 21h37 (Atualizado em 30/08/2025 - 21h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jogador tirou a vida da esposa e dos filhos Bebê Mamãe

O ex-jogador famoso de Rugby, Rowan Baxter, 44 anos, parecia ter a família perfeita ao lado dos seus três filhos pequenos e da esposa, a linda instrutora fitness Hannah, 31 anos. Mas este difícil caso mostrou que a vida perfeita das redes sociais muitas vezes é totalmente diferente do que aparente.

Para entender todos os detalhes dessa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Leticia Colin posa com o filho e ex e revela sua casa nova

Andréia Sadi mostra seus filhos gêmeos lendo jornal

Brunna Gonçalves relembra gestação da filha e emociona