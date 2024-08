José Loreto e a Filha: Reflexões sobre o Fim de um Capítulo Reprodução Instagram O ator José Loreto e sua filha Bella, de seis anos, surgiram se divertindo no lindo quarto da menina na casa... Bebê Mamãe|Do R7 08/08/2024 - 21h36 (Atualizado em 08/08/2024 - 21h36 ) ‌



José Loreto surge com sua filha e desabafa sobre a separação de Débora Nascimento

O ator José Loreto e sua filha Bella, de seis anos, surgiram se divertindo no lindo quarto da menina na casa do artista. A garotinha é fruto do antigo relacionamento de Loreto com a atriz Débora Nascimento.

