José Loreto mostra a filha em festa surpresa em São Paulo

José Loreto ganha festa surpresa e posa com a filha de 7 anos Bebê Mamãe

O ator José Loreto posou com a filha em uma festa surpresa e encantou. O artista é pai de uma menina. Bella, por enquanto, é sua única herdeira. Ela nasceu do antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento com quem ele foi casado. Os famosos, no entanto, terminaram o relacionamento de uma forma nada amigável. Quando se separaram a primogênita era um bebê e o fim do casamento foi cercado de rumores de um possível envolvimento dele com outra atriz.

Para saber mais sobre a festa e a relação entre pai e filha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

