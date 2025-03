José Loreto mostra filha no ioga e Débora posa com namorado José Loreto pratica ioga com a filha e Débora Nascimento posa com novo namorado! Bebê Mamãe|Do R7 02/03/2025 - 21h25 (Atualizado em 02/03/2025 - 21h25 ) twitter

José Loreto pratica ioga com a filha e Débora Nascimento posa com novo namorado

O ator José Loreto surpreendeu ao surgir com a filha em uma atividade bem inusitada para crianças. O artista é pai de uma menina. Ela se chama Bella e está com seis anos de vida. A herdeira nasceu do antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para ler a matéria completa!

