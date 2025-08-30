José Loreto mostra sua filha com os gêmeos de Isa Scherer
José Loreto exibe foto do encontro de sua filha com os gêmeos de Isa Scherer.
O ator José Loreto encantou ao surgir ao mostrar um encontrinho para lá de especial de sua filha com os gêmeos da chef Isa Scherer com o modelo Rodrigo Calazans. O artista é pai de uma menina. Bella, por enquanto, é sua única herdeira. Ela nasceu do antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento com quem ele foi casado.
Para saber mais sobre esse encontro especial e outros detalhes
