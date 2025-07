José Loreto surge toma café especial da manhã com sua filha José Loreto toma café da manhã especial com sua filha e encanta. Bebê Mamãe|Do R7 24/07/2025 - 23h57 (Atualizado em 24/07/2025 - 23h57 ) twitter

O ator José Loreto encantou ao surgir em um momento pai e filha. O artista é pai de uma menina. Bella, por enquanto, é sua única herdeira. Ela nasceu do antigo relacionamento com a atriz Débora Nascimento com quem ele foi casado.

Para saber mais sobre esse momento especial entre pai e filha, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

