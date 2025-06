Juliano Cazarré faz novo quarto adaptado pra filha especial Leticia e Juliano Cazarré mostram o novo quarto dos sonhos de sua filha especial! Bebê Mamãe|Do R7 09/06/2025 - 15h36 (Atualizado em 09/06/2025 - 15h36 ) twitter

Leticia e Juliano Cazarré mostram o novo quarto adaptado da filha especial Bebê Mamãe

A filha especial do ator Juliano Cazarré ganhou um lindo quartinho para chamar de seu e encantou. Maria Guilhermina está com dois anos de vida. Ela é fruto do relacionamento do artista com a jornalista e bióloga Leticia Cazarré. A garotinha que veio ao mundo junho de 2022 é a quinta de seis irmãos.

Para saber mais sobre o lindo quartinho adaptado da filha de Juliano Cazarré, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

