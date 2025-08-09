Juliano Cazarré mostra sua filha especial com o irmãozinho e encanta Juliano Cazarré mostra sua filha especial ao lado do irmão e surpreende. Bebê Mamãe|Do R7 09/08/2025 - 18h37 (Atualizado em 09/08/2025 - 18h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Juliano Cazarré encanta ao mostrar sua filha especial junto ao irmão Bebê Mamãe

A esposa do ator Juliano Cazarré, a jornalista e bióloga Leticia Cazarré, impressionou ao mostrar fotos de sua filha especial ao lado o irmão caçula. O casal é pai orgulhoso de seis crianças. O fato de terem bastante filhos, por vezes, gera muitos comentários negativos por algumas pessoas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a linda família de Juliano Cazarré!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

vete Sangalo mostra a filha e faz homenagem a Preta Gil

Mãe de Kamylinha fala pela 1ª vez de Hytalo Santos e impressiona

Filha de Arthur Aguiar e Maíra passa por cirurgia