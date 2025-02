Juliano Cazarré revela susto com filha especial “pior” Filha especial de Juliano Cazarré passa por nova intercorrência e mãe explica! Bebê Mamãe|Do R7 19/02/2025 - 17h47 (Atualizado em 19/02/2025 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Filha especial de Juliano Cazarré passa por nova intercorrência e mãe explica

O ator Juliano Cazarré voltou a passar um grande susto com sua filha especial. Ocorre que a garotinha precisou de atendimento às pressas. O famoso é pai orgulhoso de seis filhos. Todos são frutos de seu relacionamento com a bióloga e jornalista Leticia Cazarré com quem ele é casado. No time dos meninos estão o primogênito Vicente, Inácio e Gaspar. Os garotos têm 14, 12 e nove anos, respectivamente.

Para saber mais sobre essa emocionante história e o susto que a família enfrentou, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Caçula de Roberto Justus faz linda festa pra mãe na mansão

Lucas Lima revela seu filho com Sandy surfando no Guarujá

Madeleine McCann: teste de DNA revela se jovem é a menina