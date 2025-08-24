Junior exibe raro registro de sua caçula após diagnóstico Junior exibe rara clique de sua filha caçula após diagnóstico. Bebê Mamãe|Do R7 24/08/2025 - 00h37 (Atualizado em 24/08/2025 - 00h37 ) twitter

Junior exibe foto rara sua filha após diagnóstico e impressão Bebê Mamãe

O cantor Junior Lima encantou ao mostrar uma linda foto de sua filha após diagnóstico de síndrome rara. O artista é pai de duas crianças que nasceram de seu relacionamento com a digital influencer Monica Benini com quem é casado. Os herdeiros são mantidos longe dos holofotes para preservar a segurança e privacidade deles. Otto é o mais velho entre eles. O garotinho tem sete anos. Já a caçula de chama Lara e tem três aninhos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

