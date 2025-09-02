Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Junior Lima surge brincando com o filho em sua nova casa

Junior Lima surge brincando com o filho em casa!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Junior Lima surge brincando com o filho em casa Bebê Mamãe

O cantor Junior Lima surgiu brincando com o filho, após alguns dias longe de casa. O artista é pai de duas crianças, um menino e uma menina. Ambos nasceram de seu relacionamento com a digital influencer Monica Benini. Eles oficializaram a união em 2014.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe para mais detalhes sobre a família e a rotina do cantor!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.