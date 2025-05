Junior mostra a filha caçula nadando com colete e surpreende Junior Lima surge nadando com a filha mais nova em rara aparição juntos! Bebê Mamãe|Do R7 21/05/2025 - 20h36 (Atualizado em 21/05/2025 - 20h36 ) twitter

Junior Lima surge nadando com a filha mais nova Bebê Mamãe

O cantor Junior Lima surgiu com a filha caçula se divertindo dentro d’água e surpreendeu. Ele é pai de duas crianças. A duplinha nasceu de seu relacionamento com a digital influencer Monica Benini. Eles oficializaram a união em 2014. O primogênito do casal se chama Otto e está com sete anos. Já a caçulinha é a Lara. Ela tem apenas três aninhos de vida.

