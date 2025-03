Junior posa com filhos e revela reencontro com o ex de Sandy Junior revelou o encontro com o seu ex-cunhado Lucas Lima. Bebê Mamãe|Do R7 21/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 21/03/2025 - 11h06 ) twitter

Junior Lima teve um encontro com o ex-cunhado Lucas

O músico Junior Lima revelou um reencontro com o ex-marido de sua irmã, a cantora Sandy. Ele posou com o músico Lucas Lima, que foi casado com a cantora por 15 anos. O irmão de Sandy também revelou uma rara foto junto com seus dois filhos.

Para saber mais sobre esse reencontro e as reflexões de Junior e Monica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

