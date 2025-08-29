Logo R7.com
Karoline Lima dá recado e revela quanto Léo paga de pensão

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

A influenciadora Karoline Lima surpreendeu ao expor o valor da pensão que seu namorado paga para a ex. Ela é namorada do jogador de futebol Léo Pereira, zagueiro do Flamengo. O atleta, por sua vez, é ex da influenciadora Tainá Castro que se casou com o também boleiro Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, que é ex de Karol.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa polêmica!

