Kayky Brito mostra reencontro com o filho, após distância Kayky Brito reencontra filho, após tempo longe! Bebê Mamãe|Do R7 29/05/2025 - 15h57 (Atualizado em 29/05/2025 - 15h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kayky Brito reencontra filho, após tempo longe Bebê Mamãe

O ator Kayky Brito surgiu com o filho, em uma rara aparição deles juntos. Há alguns meses, ao artista não publicava fotos acompanhado do herdeiro. Sempre que registrava esses encontros, era por meio de chamada de vídeos nas quais printava a tela das ligações. Desta vez, eles passaram alguns dias juntos no Rio de Janeiro, cidade em que a família do artista mora.

Não perca a oportunidade de saber mais sobre esse emocionante reencontro! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Sandy posa com o namorado pela 1ª vez e mostra o seu filho

Ex-sogra manda indireta a Virgínia Fonseca e Zé Felipe fala

Gêmea que sobreviveu a separação passa por nova cirurgia