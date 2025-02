Kayky Brito posa com primogênito de Sthefany e faz desabafo Kayky Brito posa com o sobrinho, filho de Sthefany Brito, e desabafa! Bebê Mamãe|Do R7 14/02/2025 - 18h46 (Atualizado em 14/02/2025 - 18h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kayky Brito posa com o sobrinho, filho de Sthefany Brito, e desabafa

O ator Kayky Brito fez um tocante desabafo ao surgir com seu sobrinho mais velho. Ele é irmão da atriz Sthefany Brito. A famosa, por sua vez, é mãe de dois meninos. Os herdeiros são frutos de seu relacionamento com o empresário Igor Raschkovsky com quem ela é casada.

Para saber mais sobre a relação entre Kayky e sua família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Grazi Massafera posa com a filha em parque diferente nos EUA

Kaká celebra 2 anos da filha com festa simples na casa da vó

Duda Nagle posa com Zoe em viagem e Nicolas Prattes reage