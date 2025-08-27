Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Kelly Key e o caçula, de 8 anos, surgem fazendo musculação

Kelly Key surge com o caçula fazendo um treino de musculação!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Kelly Key surge com o caçula fazendo um treino de musculação Bebê Mamãe

A cantora Kelly Key mostrou seu caçula treinando na academia e surpreendeu. A famosa que deixou o mundo da música há um tempo, passou a se dedicar aos conteúdos nas redes sociais. Mais, recentemente, inclusive, ela deu o que falar ao revelar seu novo projeto profissional. Ocorre que a artista assumiu um cargo de presidência em um time de futebol na Angola.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.