Kelly Key e o caçula, de 8 anos, surgem fazendo musculação Kelly Key surge com o caçula fazendo um treino de musculação! Bebê Mamãe|Do R7 27/08/2025 - 19h18 (Atualizado em 27/08/2025 - 19h18 )

Kelly Key surge com o caçula fazendo um treino de musculação Bebê Mamãe

A cantora Kelly Key mostrou seu caçula treinando na academia e surpreendeu. A famosa que deixou o mundo da música há um tempo, passou a se dedicar aos conteúdos nas redes sociais. Mais, recentemente, inclusive, ela deu o que falar ao revelar seu novo projeto profissional. Ocorre que a artista assumiu um cargo de presidência em um time de futebol na Angola.

