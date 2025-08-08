Kelly Key posa com seus 3 filhos e genro em parque de diversão Nos EUA, Kelly Key mostra viagem de férias com os filhos e o genro! Bebê Mamãe|Do R7 07/08/2025 - 22h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 22h58 ) twitter

Kelly Key posa com filhos e genro, nos EUA Bebê Mamãe

A cantora Kelly Key posou com os três filhos em uma divertida viagem em família. A primogênita da artista é bem conhecida pelo público. A jovem Suzanna Freitas, de 24 anos, é fruto do antigo relacionamento com o cantor Latino. Os famosos ficaram cerca de cinco anos juntos. Mas, em 2002, anunciaram a separação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes dessa viagem incrível!

