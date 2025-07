Key Alves anuncia que será mamãe pela 1ª vez e mostra fotos Key Alves anuncia que será mamãe pela 1ª vez! Bebê Mamãe|Do R7 04/07/2025 - 17h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 17h56 ) twitter

Key Alves anuncia que será mamãe Bebê Mamãe

A jogadora de vôlei Key Alves anunciou que será mamãe pela primeira vez! A atleta dividiu a novidade com os fãs por meio de suas redes sociais. O bebê é fruto de seu relacionamento com o cantor Bruno Rosa com quem ela é casada. Os dois oficializaram a união há pouco mais de um ano.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa linda história!

