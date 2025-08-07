Logo R7.com
Leandra Leal celebra 1 ano do bebê em lindas fotos no parque

Leandra Leal comemora 1 ano do filho caçula e se declara!

A atriz Leandra Leal encantou ao fazer uma linda declaração para seu bebê. O caçula da família completa, hoje, dia 6 de agosto, um aninho de vida. O pequeno é fruto de seu relacionamento com o jornalista e documentarista Guilherme Burgos com quem ela é casada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes desse momento especial!

