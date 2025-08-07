Leandra Leal celebra 1 ano do bebê em lindas fotos no parque Leandra Leal comemora 1 ano do filho caçula e se declara! Bebê Mamãe|Do R7 06/08/2025 - 22h37 (Atualizado em 06/08/2025 - 22h37 ) twitter

Leandra Leal comemora 1 ano do caçula Bebê Mamãe

A atriz Leandra Leal encantou ao fazer uma linda declaração para seu bebê. O caçula da família completa, hoje, dia 6 de agosto, um aninho de vida. O pequeno é fruto de seu relacionamento com o jornalista e documentarista Guilherme Burgos com quem ela é casada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes desse momento especial!

