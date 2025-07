Leandra Leal celebra os 11 anos da filha com festa simples Leandra Leal celebra 11 anos da filha com festa simples. Bebê Mamãe|Do R7 23/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 23/07/2025 - 14h38 ) twitter

Leandra Leal comemora os 11 anos da filha com festa dos sonhos e surpreende Bebê Mamãe

A atriz Leandra Leal encantou ao celebrar os 11 anos de sua filha de filha com uma linda festa simples. A famosa é mãe da garotinha Júlia, de nove anos. A menina comemorou mais um ano de vida no nesta terça-feira (22). A menina é fruto da relação da artista com o produtor cultural Alê Youssef.

Para mais detalhes sobre a celebração e a relação da atriz com sua família, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

