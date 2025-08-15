Leandra Leal mostra seu bebê andando pela 1ª vez

Logo R7.com
A atriz Leandra Leal encantou ao mostrar seu bebê dando os primeiros passinhos. Para o novo desafio, o pequeno contou com a ajuda dos papais. Ela é casada com o jornalista e documentarista Guilherme Burgos. O casal se conheceu quando trabalharam juntos em uma série de TV.

Não perca a oportunidade de ver todos os detalhes dessa linda fase da maternidade de Leandra Leal, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

