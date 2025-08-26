Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Leandra Leal mostra seu bebê na praia e exibe o rostinho

Leandra Leal mostra seu bebê com o pai e exibe o rosto dele!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Leandra Leal mostra seu bebê com o pai e exibe o rosto dele Bebê Mamãe

A atriz Leandra Leal mostrou seu bebê junto com o pai e fez uma linda declaração. Ela não costuma expor muitos momentos de sua vida particular na internet. Por isso, quando compartilha algo relacionada a família, em especial aos filhos, os fãs mandam muitas mensagens.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.