Leandra Leal posa em rara foto com seus filhos é encanta Leandra Leal surge com seus filhos e raro registro surpreende. Bebê Mamãe|Do R7 22/06/2025 - 20h16 (Atualizado em 22/06/2025 - 20h16 )

A atriz Leandra Leal encantou ao mostrar um raro clique de sua primogênita e seu caçula em uma reunião com os amigos da mamãe. A artista tem dois filhos com idades bem diferentes e frutos de relacionamentos diferentes. Vez por outra, ela e seu marido compartilham momentos especiais com os herdeiros e ganham elogios dos fãs da família.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra mais sobre a vida da atriz e seus filhos!

