Leandro e Bruno do KLB posam com filhos no seu último show Bruno do KLB posou com o filho nos bastidores de seu show. Bebê Mamãe|Do R7 30/01/2025 - 00h27 (Atualizado em 30/01/2025 - 00h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Bruno do KLB posou com seu filho nos bastidores do seu show

Os cantores Leandro e Bruno do KLB fizeram raríssimas aparições com seus respectivos filhos nos bastidores do último show da turnê da banda. Bruno posou com a sua esposa, Maria Luiza, e o primogênito deles, o pequeno Ravi de três anos.

Para saber mais sobre a emocionante aparição da família KLB, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filho de Cristiano Araújo posa com roupa do pai na sua festa

Ana Hickmann surge com seu filho e revela nova mudança

Juliano Cazarré mostra seus 5 filhos brincando na praia