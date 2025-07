Léo Santana e Lore mostram a filha fantasiada em arraial Lore Improta e Léo Santana mostram a filha se divertindo em arraial! Bebê Mamãe|Do R7 17/07/2025 - 18h18 (Atualizado em 17/07/2025 - 18h18 ) twitter

O cantor Léo Santana encantou ao posar com a esposa e a filha se divertindo em um arraial. O famoso é casado com a dançarina Lorena Improta. Eles oficializaram a união em 2021. Juntos são pais de uma garotinha. A pequena se chama Liz e está com três anos de idade. Ela, por enquanto, é a única herdeira de ambos.

