Léo Santana mostra festa de Dia dos Pais da escola de Ivete
Léo Santana posa com a filha em festa de Dia dos Pais na escola de Veveta!
O cantor Léo Santana surgiu na escolinha da filha para um evento muito especial. Isto porque ele participou do encontro organizado para celebrar o Dia dos Pais. O artista é pai de uma garotinha. A herdeira se chama Liz e nasceu de seu relacionamento com a dançarina Lorena Improta com quem ele é casado. Os famosos oficializaram a união em 2021.
