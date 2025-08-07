Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

Léo Santana mostra festa de Dia dos Pais da escola de Ivete

Léo Santana posa com a filha em festa de Dia dos Pais na escola de Veveta!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Léo Santana posa com a filha em festa de Dia dos Pais na escola de Veveta Bebê Mamãe

O cantor Léo Santana surgiu na escolinha da filha para um evento muito especial. Isto porque ele participou do encontro organizado para celebrar o Dia dos Pais. O artista é pai de uma garotinha. A herdeira se chama Liz e nasceu de seu relacionamento com a dançarina Lorena Improta com quem ele é casado. Os famosos oficializaram a união em 2021.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.