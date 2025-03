Leonardo exibe detalhe dos 15 anos das gêmeas de Luciano Leonardo exibe detalhes da festa de debutante das gêmeas de Luciano! Bebê Mamãe|Do R7 01/03/2025 - 23h05 (Atualizado em 01/03/2025 - 23h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leonardo exibe detalhes da festa de debutante das gêmeas de Luciano

O cantor Luciano Camargo, dupla e irmão de Zezé Di Camargo, está preparando um evento muito especial para sua família. E quem mostrou os primeiros detalhes foram o sertanejo Leonardo e sua esposa. Acontece que as filhas dele irão debutar! O artista é pai orgulhoso de duas meninas. Elas são frutos de seu relacionamento com a arquiteta e influenciadora Flávia Fonseca. O casal oficializou a união em 2003. Juntos eles são pais de Isabella e Helena. As gêmeas completaram 15 anos de idade.

Não perca os detalhes dessa linda homenagem e a festa de 15 anos das gêmeas, consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Zé Felipe mostra seu bebê internado e diz o que ele tem

Namorado de Gisele Bündchen faz 1ª aparição após terem bebê

Camilla Camargo mostra os filhos passeando com a vó, nos EUA