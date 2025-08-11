Leonardo reuni seus filhos e netos no palco Leonardo encantou ao surgir com seus filhos e netos no palco do seu show. Bebê Mamãe|Do R7 10/08/2025 - 22h57 (Atualizado em 10/08/2025 - 22h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leonardo encantou ao surgir com seus filhos e netos no palco e impressiona Bebê Mamãe

O cantor Leonardo emocionou ao reunir o herdeiro de Leandro, seus filhos e netos no palco. O artista é pai do cantor Zé Felipe e outros herdeiros. Neste sábado (09), o sertanejo fez uma mega show realizado no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O famoso protagonizou um momento inesquecível ao reunir filhos, netos e o jovem Leandrinho, filho caçula de seu irmão Leandro, que partiu em 1998.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante evento!

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Filhas de Glória Maria se declaram ao pai e encantam

Garota fala pela 1ª vez após colega acertá-la com tesoura na escola

Rafa Kalimann mostra rostinho do seu bebê pela 1ª vez