Leonardo reuni seus filhos e netos no palco

O cantor Leonardo emocionou ao reunir o herdeiro de Leandro, seus filhos e netos no palco. O artista é pai do cantor Zé Felipe e outros herdeiros. Neste sábado (09), o sertanejo fez uma mega show realizado no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. O famoso protagonizou um momento inesquecível ao reunir filhos, netos e o jovem Leandrinho, filho caçula de seu irmão Leandro, que partiu em 1998.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes desse emocionante evento!

