Leonardo surge com o neto bebê e revela preocupação com ele Leonardo revelou sua preocupação com o netinho. Bebê Mamãe|Do R7 27/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 27/02/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Leonardo falou sobre preocupação com o seu neto

O cantor Leonardo surgiu junto com o seu netinho bebê, o pequeno José Leonardo de cinco meses. O bebê é filho de Zé Felipe, filho do sertanejo com Poliana Rocha, e da influenciadora Virgínia Fonseca. E o sertanejo surpreendeu ao revelar uma preocupação em relação ao netinho.

Para saber mais sobre a preocupação de Leonardo com seu neto e outros detalhes, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Nanda Costa exibe gêmeas em fantasias de carnaval inusitadas

Amanda revela se houve descaso de Neymar com quarto da filha

Igor Rickli exibe 3 filhos na praia e fala da mudança deles