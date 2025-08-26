Leonardo toma decisão sobre Virgínia e Zé após separação Leonardo tomou decisão sobre Virgínia e Zé Felipe. Bebê Mamãe|Do R7 26/08/2025 - 17h59 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h59 ) twitter

Leonardo revelou decisão sobre Virgínia Bebê Mamãe

O cantor Leonardo surpreendeu ao revelar uma decisão que tomou após a separação do seu filho, cantor Zé Felipe, da influenciadora Virgínia Fonseca. O sertanejo foi bem diferente ao ser perguntado sobre sua ex-nora.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes dessa história!

