Letícia Colin exibe seu filho com Sterblitch em peça de teatro

Bebê Mamãe

A atriz Leticia Colin encantou ao mostrar um lindo encontro do seu filho com o ator Eduardo Sterblitch no teatro. A famosa é mãe de um menino. Uri tem cinco anos e, ao menos por enquanto, é seu único herdeiro. O primogênito é fruto de seu antigo relacionamento com o ator e apresentador Michel Melamed.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e descubra todos os detalhes desse encontro especial!

