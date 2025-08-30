Logo R7.com
Leticia Colin posa com o filho e ex e revela sua casa nova

Letícia Colin revela que vai para uma nova casa!

Bebê Mamãe

Bebê Mamãe|Do R7

Letícia Colin revela que vai para uma nova casa Bebê Mamãe

A atriz Letícia Colin revelou que está de mudança e logo mais estará em um novo endereço. A famosa se separou do ator Michel Melamed há cerca de um ano. Os dois ficaram juntos por aproximadamente nove anos. Eles se conheceram em 2015 na gravação de um programa de televisão.

