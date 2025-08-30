Leticia Colin posa com o filho e ex e revela sua casa nova
Letícia Colin revela que vai para uma nova casa!
A atriz Letícia Colin revelou que está de mudança e logo mais estará em um novo endereço. A famosa se separou do ator Michel Melamed há cerca de um ano. Os dois ficaram juntos por aproximadamente nove anos. Eles se conheceram em 2015 na gravação de um programa de televisão.
A atriz Letícia Colin revelou que está de mudança e logo mais estará em um novo endereço. A famosa se separou do ator Michel Melamed há cerca de um ano. Os dois ficaram juntos por aproximadamente nove anos. Eles se conheceram em 2015 na gravação de um programa de televisão.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!
Leia Mais em Bebê Mamãe:
Leia Mais em Bebê Mamãe: