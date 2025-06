Lore exibe filha com Léo Santana usando o sapato do pai Lorena Improta mostra sua filha com Léo Santana usando o sapato do cantor na mansão. Bebê Mamãe|Do R7 14/06/2025 - 17h35 (Atualizado em 14/06/2025 - 17h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lorena Improta exibe sua filha com Léo Santana usando o sapato do pai e impressiona Bebê Mamãe

A dançarina Lorena Improta encantou ao mostrar sua filha com o cantor Léo Santana usando sapato gigante do pai no closet da mansão. O casal é pai orgulhoso de uma menina. A garotinha Liz, de três anos é figurinha carimbada nas redes sociais dos artistas. Sempre que aparece no perfil dos papais famosos. Eles são casados desde fevereiro de 2021 e em setembro do mesmo ano anunciaram a chegada da primogênita.

Para mais detalhes sobre essa fofura e as aventuras de Liz, consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

Leia Mais em Bebê Mamãe:

Andressa Suita mostra seu filho colhendo beterraba na mansão

Thaís Fersoza faz festa dupla pro seus filhos na escola

Gabriella Gaspar é processada em meio a DNA com Neymar!