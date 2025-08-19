Lore mostra a filha com Léo Santana tirando seu 1º documento e encanta
Lorena Improra mostra sua filha com Léo Santana tirando seu primeiro documento e encanta.
A dançarina Lorena Improta, encantou ao mostrar que sua filha com o cantor Léo Santana tirando seu primeiro documento. O casal que oficializou a união em 2021 é pai orgulhoso de uma linda menina. A pequena Liz, por enquanto, é a única herdeira deles e está com três aninhos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!
