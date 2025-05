Lorena Improta brinca com Liz sobre gravidez após barriga improvisada Lorena Improta mostra barriga de grávida e fala quando o bebê vem. Bebê Mamãe|Do R7 02/05/2025 - 21h00 (Atualizado em 02/05/2025 - 21h00 ) twitter

Lorena Improta surge com sua barriga de grávida e revela quando bebê virá e impressiona Bebê Mamãe

A dançarina Lorena Improta impressionou ao surgir com barriga de grávida e revelou se vem terceiro filho. A famosa é mãe da garotinha Liz, de três anos. A menina é fruto de seu casamento com o cantor Léo Santana. Por enquanto, a garotinha é a única herdeira do casal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

