Lorena Improta exibe filha com Léo em festa na fazenda

Lorena Improta exibe sua filha com Léo Santana na festa da fazenda surpreende Bebê Mamãe

A dançarina Lorena Improta surgiu com sua filha na festa junina na fazenda e fofura da pequena deixou os seguidores da famosas encantados. A artista é mãe orgulhosa de uma menina. Liz é fruto de seu relacionamento com o cantor Léo Santana. Eles são casados desde fevereiro de 2021 e em setembro do mesmo ano anunciaram a chegada da primogênita.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe e fique por dentro de todos os detalhes!

