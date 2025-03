Lorena Improta mostra a filha trabalhando na empresa da vó Lorena Improta e Léo Santana mostram a filha trabalhando com a vó! Bebê Mamãe|Do R7 07/03/2025 - 18h46 (Atualizado em 07/03/2025 - 18h46 ) twitter

Lorena Improta e Léo Santana mostram a filha trabalhando com a vó

A dançarina Lorena Improta mostrou a filha ao lado da avó e encantou. As duas aparecem trabalhando juntinhas para a surpresa de todos! A artista é mãe de uma menina. A pequena se chama Liz e está com três anos de idade. Ela é fruto do relacionamento com o cantor Léo Santana com quem a famosa é casada desde 2021.

Consulte no nosso parceiro Bebê Mamãe para saber mais sobre essa linda interação familiar!

