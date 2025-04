Lorena Improta mostra caça aos ovos e revela um perrengue Lorena Improta mostra linda festa para filha em sua mansão com Léo Santana! Bebê Mamãe|Do R7 18/04/2025 - 22h25 (Atualizado em 18/04/2025 - 22h25 ) twitter

Lorena Improta mostra linda festa para filha em sua mansão com Léo Santana

A dançarina Lorena Improta mostrou uma luxuosa festa que organizou em sua mansão. A comemoração foi para a filha da famosa. Ela é mãe de uma garotinha pra lá de fofa. A pequena Liz está com três anos de idade. Ela é fruto do relacionamento com o cantor Léo Santana com quem ela é casada. Os dois oficializaram a união em 2021.

Não perca a chance de conferir todos os detalhes dessa festa incrível e os perrengues que Lorena enfrentou! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Bebê Mamãe.

