Lorena Improta mostra filha em ensaio de bloquinho Lorena Improta exibe sua filha em ensaio de Bloquinho de Léo Santana e encanta. Bebê Mamãe|Do R7 26/02/2025 - 12h47 (Atualizado em 26/02/2025 - 12h47 )

Lorena Improta mostra sua filha no ensaio de bloquinho do Léo Santana e surpreende

A filha da dançarina Lorena Improta com o cantor Léo Santana deu um show de simpatia e fofura ao surgir se divertindo em bloquinho de Carnaval. Os artistas são pais orgulhosos da pequena Liz, de três aninhos de vida. A garotinha, por enquanto é a única herdeira do casal. No entanto, tanto Léo, quanto Lore já revelaram o desejo de promover a pequena a irmã mais velha em breve. Inclusive, eles até escolheram o nome da criança, se o próximo bebê for um menino, será Lorenzo.

